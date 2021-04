Covid, Pasqua in zona rossa ma dal 7 aprile si cambia: tutte le nuove regole (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo il lockdown per il fine settimana di Pasqua. Per tutto il mese di aprile l’Italia sarà divisa in zona rossa o arancione. Non ci saranno zone gialle né bianche, salvo deroghe locali a seconda dei dati del contagio. Il nuovo decreto legge varato dal Cdm sarà in vigore dal giorno 7. Dal ritorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo il lockdown per il fine settimana di. Per tutto il mese dil’Italia sarà divisa ino arancione. Non ci saranno zone gialle né bianche, salvo deroghe locali a seconda dei dati del contagio. Il nuovo decreto legge varato dal Cdm sarà in vigore dal giorno 7. Dal ritorno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

