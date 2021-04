Covid | Pasqua in zona rossa in tutta l' Italia dal 3 al 5 aprile Cosa si può fare - GUIDA

Advertising

NicolaPorro : I governi della paura ci costringono a passare la seconda #Pasqua in lockdown. E scopriamo che...???? - Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa: si può viaggiare all'estero ma tampone e quarantena al ritorno. Consentiti gli spostamenti, a… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - beanonesiste : ho appena scoperto che, al di là del covid, se muori durante la settimana santa molto probabilmente non riceverai i… - infoitinterno : Nuovo decreto anti Covid: Pasqua, scuola, bar, viaggi, vaccini e regole fino al 30 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pasqua

Troppi contagi e ospedali sovraffollati. La Francia estende le restrizioni anti -già in vigore in 19 dipartimenti a tutto il Paese per quattro settimane. Lo ha annunciato il ...di. Scuole ...... ha acconsentito di sbloccare tutti i concorsi della Pa bloccati dal". Questo vuol dire, ... Bianchi "Scuole riaprono dopo"/ "Per l'estate attività per i più fragili" PROTOCOLLO CONCORSI ...San Marino per la Pasqua 2021 adotta misure più severe per arginare i contagi mentre procede spedita sulle vaccinazioni, aperte anche ai giovani dai 16 anni in su. Il 3, 4 e 5 aprile, riporta la ...Il Covid-19 circola ancora troppo velocemente e per arginarlo c’è bisogno di una nuova stretta. Il capo dell’Eliseo ha poi dichiarato che i francesi potranno spostarsi da una regione all’altra durante ...