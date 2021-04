Covid, Orlando: “Per personale sanitario no vax altra mansione o allontanamento senza stipendio” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Siamo soddisfatti di un decreto che ha tenuto conto delle grandi criticità che stanno emergendo dai numeri e dalla conseguenza dell’evoluzione del virus. Riteniamo che si sia raggiunta una soluzione adeguata anche sul fronte dell’obbligo vaccinale e quindi non possiamo che manifestare una soddisfazione per le scelte che si sono compiute. Obbligo vaccinale per il personale sanitario alla luce delle funzioni. Nel caso in cui si può procedere a un demansionamento o una mansione diversa si andrà in quella direzione, diversamente c’è la sospensione dell’attività, senza stipendio, per mettere in sicurezza le persone più fragili.” Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo il Consiglio dei ministri in merito al decreto Covid approvato dal governo Draghi. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) “Siamo soddisfatti di un decreto che ha tenuto conto delle grandi criticità che stanno emergendo dai numeri e dalla conseguenza dell’evoluzione del virus. Riteniamo che si sia raggiunta una soluzione adeguata anche sul fronte dell’obbligo vaccinale e quindi non possiamo che manifestare una soddisfazione per le scelte che si sono compiute. Obbligo vaccinale per ilalla luce delle funzioni. Nel caso in cui si può procedere a un demansionamento o unadiversa si andrà in quella direzione, diversamente c’è la sospensione dell’attività,, per mettere in sicurezza le persone più fragili.” Così il ministro del Lavoro, Andrea, dopo il Consiglio dei ministri in merito al decretoapprovato dal governo Draghi. L'articolo ...

