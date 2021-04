Covid, Orlando: 'Contagi calano meno velocemente per variante inglese' (Di giovedì 1 aprile 2021) 'I numeri non caleranno facilmente come in passato quando chiudevamo, perché la variante inglese è più Contagiosa. Essere cauti oggi è un modo per non mettere a rischio la campagna di vaccinazione'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) 'I numeri non caleranno facilmente come in passato quando chiudevamo, perché laè piùosa. Essere cauti oggi è un modo per non mettere a rischio la campagna di vaccinazione'. ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Orlando: “Per personale sanitario no vax altra mansione o allontanamento senza stipendio” - MediasetTgcom24 : Covid, Orlando: 'Contagi calano meno velocemente per variante inglese' #covid - enricodelucchi : RT @MediasetTgcom24: Covid, Orlando: 'Contagi calano meno velocemente per variante inglese' #covid - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Orlando: 'Contagi calano meno velocemente per variante inglese' #covid - Leaderdelsettor : RT @MediasetTgcom24: Covid, Orlando: 'Contagi calano meno velocemente per variante inglese' #covid -