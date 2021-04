Covid: Oms, vaccinazioni Europa lentezza 'inaccettabile' (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ritmo delle vaccinazioni anti Covid in Europa è di una lentezza "inaccettabile": lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). . 1 aprile 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Il ritmo delleantiinè di una": lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). . 1 aprile 2021

