Covid, Oms: "Ue preoccupa, aumento casi mai visto da mesi" (Di giovedì 1 aprile 2021) Oms in allarme per l'aumento dei contagi da coronavirus in Ue. "Solo 5 settimane fa, il numero settimanale di nuovi casi in Europa era sceso a meno di 1 milione, ma ora la situazione della Regione è più preoccupante di quanto non si sia visto in ultimi mesi. Ci sono rischi associati all'aumento della mobilità legati agli incontri delle festività religiose", sottolinea Dorit Nitzan, direttrice delle emergenze per l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), in una nota. La scorsa settimana si sono registrati 1,6 milioni di nuovi casi e 24mila decessi. L'Oms Europa segnala che "in tutta la Regione sono 50 i Paesi che hanno segnalato la variante inglese che ora è diventata predominate".

