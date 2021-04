Covid, Oms: in Europa lentezza vaccinazioni “inaccettabile” (Di giovedì 1 aprile 2021) La vaccinazione anti-Covid in Europa è di una lentezza “inaccettabile”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato, dove si spiega che “la lentezza delle vaccinazioni prolunga la pandemia”. L’organizzazione lancia l’allarme per il numero di nuovi casi, aumentato notevolmente nelle ultime cinque settimane. “I vaccini sono la nostra migliore via d’uscita dalla pandemia. Non solo funzionano, ma sono anche molto efficaci nel limitare le infezioni. Tuttavia, il dispiegamento di questi vaccini è inaccettabilmente lento”, ha detto il direttore dell’Oms Europa, Hans Kluge, citato nel comunicato. “Sia chiaro: dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla consegna e utilizzando qualunque dose abbiamo in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) La vaccinazione anti-inè di una”. Lo afferma l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in un comunicato, dove si spiega che “ladelleprolunga la pandemia”. L’organizzazione lancia l’allarme per il numero di nuovi casi, aumentato notevolmente nelle ultime cinque settimane. “I vaccini sono la nostra migliore via d’uscita dalla pandemia. Non solo funzionano, ma sono anche molto efficaci nel limitare le infezioni. Tuttavia, il dispiegamento di questi vaccini è inaccettabilmente lento”, ha detto il direttore dell’Oms, Hans Kluge, citato nel comunicato. “Sia chiaro: dobbiamo accelerare il processo aumentando la produzione, riducendo gli ostacoli alla consegna e utilizzando qualunque dose abbiamo in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - fisco24_info : Covid: Oms, vaccinazioni Europa lentezza 'inaccettabile': Secondo l'Organizzazione mondiale della Sanità - Federic72291117 : @borghi_claudio Lo dica all'OMS che tutti i morti da Covid sarebbero morti naturalmente a prescindere dal virus, ri… -