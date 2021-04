Covid, obbligo vaccinale per medici, infermieri e farmacisti (Di giovedì 1 aprile 2021) obbligo di vaccinarsi per medici, infermieri e farmacisti entro il 31 dicembre 2021 medici, infermieri, farmacisti saranno obbligati a vaccinarsi entro il 31 dicembre 2021, come prevede il decreto approvato dal consiglio dei ministri in vigore a partire dal 7 aprile. Chi non accetterà di sottoporsi al vaccino sarà trasferito negli uffici in quanto non potrà stare a contatto con le altre persone. E in alcuni casi, quelli più gravi, si può rischiare la sospensione dallo stipendio. Nel decreto viene specificato che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». L’obbiettivo dell’obbligo introdotto dal decreto è «al fine di tutelare la salute ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 aprile 2021)di vaccinarsi perentro il 31 dicembre 2021saranno obbligati a vaccinarsi entro il 31 dicembre 2021, come prevede il decreto approvato dal consiglio dei ministri in vigore a partire dal 7 aprile. Chi non accetterà di sottoporsi al vaccino sarà trasferito negli uffici in quanto non potrà stare a contatto con le altre persone. E in alcuni casi, quelli più gravi, si può rischiare la sospensione dallo stipendio. Nel decreto viene specificato che «la vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati». L’obbiettivo dell’introdotto dal decreto è «al fine di tutelare la salute ...

