Covid: 'O calcio o lavoro', 2 giocatrici Arezzo si ritirano (Di giovedì 1 aprile 2021) Rinunciano a giocare a calcio per mantenere il posto di lavoro. Due giocatrici dell'Arezzo calcio femminile, squadra ai vertici del campionato di serie C, hanno dovuto rinunciare ad allenarsi e ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Rinunciano a giocare aper mantenere il posto di. Duedell'femminile, squadra ai vertici del campionato di serie C, hanno dovuto rinunciare ad allenarsi e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - SassuoloUS : Il Sassuolo Calcio comunica che i propri atleti partecipanti alle gare con la Nazionale Italiana, pur in presenza d… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ? LEONARDO BONUCCI POSITIVO AL COVID-19 IL GIOCATORE È GIÀ IN ISOLAMENTO DOMICILIARE ? #SkySport… - napolimagazine : MEDIASET - Covid, rischio focolaio in Nazionale: la Serie A trema - apetrazzuolo : MEDIASET - Covid, rischio focolaio in Nazionale: la Serie A trema -