Covid, nuovo decreto, deroghe e previsioni estate: parla Silvio Brusaferro (Di giovedì 1 aprile 2021) Si scrive "nuovo decreto", si auspica si possa leggere «ultimo sforzo». È più o meno questo il riassunto del momento che anima questa fase in cui si vivono gli ultimi giorni con le disposizioni del 12 marzo e ci si avvia verso l'entrata in vigore di quelle nuove (il 7 aprile). Il governo ha scelto la linea della prudenza: niente zone gialle fino al 30 aprile. L'Italia sarà rossa o arancione, salvo che il check di metà mese possa rivelare un quadro dove, quantomeno in alcune zone, possano esserci i margini per un allentamento. nuovo decreto Covid: ancora linea di prudenza A definire le attuali circostanze è stato Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico e presidente dell'istituto Superiore di Sanità. Ha parlato in una lunga ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Si scrive "", si auspica si possa leggere «ultimo sforzo». È più o meno questo il riassunto del momento che anima questa fase in cui si vivono gli ultimi giorni con le disposizioni del 12 marzo e ci si avvia verso l'entrata in vigore di quelle nuove (il 7 aprile). Il governo ha scelto la linea della prudenza: niente zone gialle fino al 30 aprile. L'Italia sarà rossa o arancione, salvo che il check di metà mese possa rivelare un quadro dove, quantomeno in alcune zone, possano esserci i margini per un allentamento.: ancora linea di prudenza A definire le attuali circostanze è stato, portavoce del Comitato Tecnico Scientifico e presidente dell'istituto Superiore di Sanità. Hato in una lunga ...

Advertising

zaiapresidente : ??????? Come si usa il nuovo portale per prenotare le vaccinazioni anti-Covid, attivo dal 1° aprile. Ecco spiegato, i… - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - AltamuraLiveIt : #Altamura Il nuovo decreto anti-covid. Si torna in classe, per bar e ristoranti resta asporto e domicilio - ReadingNews2016 : RT @Corriere: A Milano, la presentazione del nuovo sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid -