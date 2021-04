Covid: Moratti, 'al momento dosi vaccini per campagna Lombardia confermate' (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Le dosi al momento sono confermate, noi ci auguriamo di avere dosi che ci consentono di rispettare la tabella indicata". Così la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, in conferenza stampa a Milano. "Il successo della campagna della Lombardia influirà parecchio sul successo della campagna del Paese", ha aggiunto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Lealsono, noi ci auguriamo di avereche ci consentono di rispettare la tabella indicata". Così la vicepresidente della, Letizia, in conferenza stampa a Milano. "Il successo delladellainfluirà parecchio sul successo delladel Paese", ha aggiunto.

