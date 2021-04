Covid: Moratti, 'al momento dosi vaccini per campagna Lombardia confermate' (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Moratti Lombardia: Ticket sanitari, esenzioni per patologie e reddito fino al 30/6/2021 Misura punta a evitare disagi ai cittadini "Dopo il rinvio al 31 marzo " spiega Letizia Moratti " ...specialistici di pazienti con malattie croniche per ridurre il rischio d'infezione da Covid - 19. ...

**Covid: Moratti, 'in Lombardia vaccinati 54mila estremamente vulnerabili'** Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, in conferenza stampa. 'Quindi rispetto a una platea molto ampia la campagna sui vulnerabili è una campagna partita in modo intenso'...

Covid: Moratti, 'errori ma stiamo rimediando, rassicurati da commissario' Metro Covid: Moratti, 'al momento dosi vaccini per campagna Lombardia confermate' Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Le dosi al momento sono confermate, noi ci auguriamo di avere dosi che ci consentono di rispettare la tabella indicata". Così la vicepresidente della Lombardia, Letizia M ...

Prenotazione delle vaccinazioni in Lombardia, portale Poste operativo da domani 2 aprile sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-covid attraverso la nuova piattaforma online messa a punto da Poste Italiane. Questa mattina il sistema è stato presentato in conferenza stampa ...

