Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record - Lazio e Veneto lanciano l'allarme per il ritardo nella consegna delle dosi (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale in Italia ha toccato un nuovo picco con oltre 282mila dosi somministrate nella giornata di mercoledì. Si tratta del dato più vicino all'obiettivo di 300mila fissato nel piano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna vaccinale inha toccato un nuovo picco consomministrategiornata di. Si tratta del dato più vicino all'obiettivo di 300mila fissato nel piano ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: domani il ministro @massimogara sarà in Sardegna, l'obiettivo è quello di avere una splendida isola Covid… - Erittonio2 : RT @EmilioTargia: #Juventus da quel che capisco giochera’ quindi mercoledi’ senza 2 titolari positivi al Covid per recuperare match col Nap… - JUVENTUS_LIFE11 : RT @EmilioTargia: #Juventus da quel che capisco giochera’ quindi mercoledi’ senza 2 titolari positivi al Covid per recuperare match col Nap… - _starshineforju : RT @EmilioTargia: #Juventus da quel che capisco giochera’ quindi mercoledi’ senza 2 titolari positivi al Covid per recuperare match col Nap… - Rob_RB4 : RT @EmilioTargia: #Juventus da quel che capisco giochera’ quindi mercoledi’ senza 2 titolari positivi al Covid per recuperare match col Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mercoledì Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record - Lazio e Veneto lanciano l'allarme per il ritardo nella consegna delle dosi Oltre a mezzo milione di Moderna arrivate mercoledì e un milione di Pfizer martedì. Intanto la ... Covid, il Commissario Figliuolo in visita all'hub vaccini di Cagliari I timori per i ritardi nelle ...

Pasqua 2021: restrizioni Covid, i divieti regione per regione dalle spiagge ai supermercati Leggi anche Quali sono le regioni più virtuose e quelle rimaste indietro sulle vaccinazioni? Covid, ...barche La Liguria ha vietato i rientri nelle seconde case e l'utilizzo delle barche da mercoledì ...

Covid, mercoledì oltre 282mila vaccinazioni in Italia: è record TGCOM Oltre a mezzo milione di Moderna arrivatee un milione di Pfizer martedì. Intanto la ..., il Commissario Figliuolo in visita all'hub vaccini di Cagliari I timori per i ritardi nelle ...Leggi anche Quali sono le regioni più virtuose e quelle rimaste indietro sulle vaccinazioni?, ...barche La Liguria ha vietato i rientri nelle seconde case e l'utilizzo delle barche da...