Covid: Londra festeggia, Parigi nel tunnel. La lezione di BoJo all'Europa (Di giovedì 1 aprile 2021) Si dice che, a volte, le immagini abbiano il potere di comunicare meglio ancora delle parole. Affermazione che sembra adattarsi a pennello alla giornata di ieri. Da un lato, le immagini di e da Londra con le famiglie che, dopo mesi, sono tornate ad incontrarsi. Dall'altra, la faccia (sconsolata) del Presidente francese Macron che si è presentato, di nuovo, davanti alla Nazione per annunciare il passaggio di tutta la Francia in zona rossa. Tra le misure previste chiusura dei negozi non essenziali e coprifuoco a partire dalle 19. Lo stop riguarderà anche le scuole che, dopo un anno, vengono richiuse in Francia per 3 settimane QUI Londra, Parigi ABBIAMO UN PROBLEMA – Zero morti conteggiati per Covid a Londra, come non succedeva da sei mesi con i decessi nazionali in decisa frenata, a conferma di una ormai ...

