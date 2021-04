Covid, l’Iss: su 106.789 decessi registrati dall’inizio della pandemia, gli under 50 sono l’1,1% (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle menti ed i cuori più sensibili, è ancora viva quella lugubre colonna di camion militari che, nel segreto della notte andavano a ‘smaltire’ le vittime del Covid della bergamasca. Purtroppo però la mattanza è proseguita, ed ancora si rinnova, ogni giorno. Lo scorso 28 marzo la Presidenza del Consiglio, con le bandiere a mezz’asta, li ha simbolicamente omaggiati tutti nell’ambito della dolorosa Giornata a loro dedicata. Dei 106.789 decessi registrati dall’inizio della pandemia, gli under 50 sono l’1,1% A tal proposito, da diverse mesi l’Istituto Superiore di sanità sta dedicando studi ed analisi poi conferite in uno specifico report dedicato alle ‘Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Nelle menti ed i cuori più sensibili, è ancora viva quella lugubre colonna di camion militari che, nel segretonotte andavano a ‘smaltire’ le vittime delbergamasca. Purtroppo però la mattanza è proseguita, ed ancora si rinnova, ogni giorno. Lo scorso 28 marzo la Presidenza del Consiglio, con le bandiere a mezz’asta, li ha simbolicamente omaggiati tutti nell’ambitodolorosa Giornata a loro dedicata. Dei 106.789, gli50l’1,1% A tal proposito, da diverse mesi l’Istituto Superiore di sanità sta dedicando studi ed analisi poi conferite in uno specifico report dedicato alle ‘Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi ...

