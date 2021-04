Advertising

Roky99760738 : RT @Roky99760738: Tweet di Carlo Santaroni (@CarloSantaroni) Carlo Santaroni (@CarloSantaroni) ha twittato: da leggere!! #conte #arcuri #ma… - Roky99760738 : Tweet di Carlo Santaroni (@CarloSantaroni) Carlo Santaroni (@CarloSantaroni) ha twittato: da leggere!! #conte… - Roky99760738 : RT @CarloSantaroni: da leggere!! #conte #arcuri #mascherine #covid #covid19 #DecretoCovid #pd #letta #m5s - TV7Benevento : **Covid: Letta, 'salvare estate con passaporto vaccinale'**... - TV7Benevento : Covid: Letta, 'serve un dl imprese sui cosi fissi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta

... 500 decessi per, penso che tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti del Paese, della salute delle persone e che dobbiamo aiutare il governo". Così Enrico. Per il M5s scommetto ..."Salvini ha detto: commissariamo Speranza Ecco, in una maggioranza che sta lavorando per salvare gli italiani queste parole sono totalmente fuori luogo"."In questo momento - ha aggiunto- ...Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Credo che un decreto imprese è necessario che intervenga sui costi fissi, bisogna dare un aiuto forte". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta.Roma, 1 apr. (Adnkronos) - Marcucci sarà un problema? "Io penso che ci sarà bisogno di tutti nel Pd ma soprattuto c'è bisogno di grande unità perchè se pensiamo che in questi giorni ci sono più di 400 ...