Covid, le news. Oms: Picco casi in Europa più preoccupante da mesi. LIVE (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità critica la lentezza "inaccettabile" del ritmo di vaccinazioni in Europa contro il Covid-19. "Il ritmo lento delle vaccinazioni prolunga la pandemia" sottolinea la direzione europea dell'Oms in una nota. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 aprile 2021) L'Organizzazione mondiale della Sanità critica la lentezza "inaccettabile" del ritmo di vaccinazioni incontro il-19. "Il ritmo lento delle vaccinazioni prolunga la pandemia" sottolinea la direzione europea dell'Oms in una nota.

