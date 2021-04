Covid | Lazio; negativi tamponi di Immobile | Lazzari e Acerbi

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - SkyTG24 : Covid Lazio, D’Amato: “Se entro 24 ore non arrivano dosi, sospendiamo vaccinazioni” - MediasetTgcom24 : Lazio, dal 20 aprile vaccinazioni in farmacia per 55-60enni #covid - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1aprile, effettuate 1065752 vaccinazioni. Su - MarkSilver1965 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #1aprile, effettuate 1065752 vaccinazioni. Su -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Lui ne ha fatto in tempi rapidissimi un centro, insieme ad altri quattro simili nel giro di ... nel giorno di picco della prima ondata, in tutto ilerano sì occupati 211 posti di terapia ...Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e ...Lavoro tecnico - tattico e partitine a pressione, questo il programma stilato da mister Italiano. Allenamento anche per i Nazionali. Lavoro personalizzato per Saponara e Dell’Orco a causa di un affati ..."Se si possono riaprire le scuole? Per la Regione Lazio la risposta e' si', si puo' tornare in presenza. Stiamo operando insieme all'Usr con un monitoraggio per andare incontro alle diverse esigenze d ...