Covid Lazio, bollettino: oggi 1.838 casi (900 a Roma) e 33 morti. D'Amato: «Dati in calo ma attenzione nelle festività di Pasqua» (Di giovedì 1 aprile 2021) Covid Lazio, il bollettino di oggi giovedì 1 aprile 2021: sono 1.838 i nuovi casi (900 a Roma) e 33 i morti. D'Amato: «I Dati delle vittime e delle terapie intensive sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 1 aprile 2021), ildigiovedì 1 aprile 2021: sono 1.838 i nuovi(900 a) e 33 i. D': «Idelle vittime e delle terapie intensive sono...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - SkyTG24 : Covid Lazio, D’Amato: “Se entro 24 ore non arrivano dosi, sospendiamo vaccinazioni” - MediasetTgcom24 : Lazio, dal 20 aprile vaccinazioni in farmacia per 55-60enni #covid - TV7Benevento : **Covid: Zingaretti, 'nel Lazio bene su vaccini, ci sarà calo mortalità'**... - ilmessaggeroit : Covid Lazio, bollettino: oggi 1.838 casi (900 a Roma) e 33 morti. D'Amato: «Dati in calo ma attenzione nelle festiv… -