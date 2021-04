Covid: lavoravano al supermercato, per loro è stato letale (Di giovedì 1 aprile 2021) La categoria dei lavoratori dei supermercati è in rivolta. Tanti imprenditori, infatti, non rispettano le norme anti-Covid. Supermercati – immagine di repertorio (Getty Images)Nonostante l’arrivo dei vaccini non calano i morti di Covid in Italia. Sono ore febbrili nel nostro Paese dove si sta lavorando incessantemente affinché questa pandemia finalmente cominci a ritirarsi. Intanto varie categorie denunciano problemi e richiedono a gran voce la precedenza in questa campagna vaccinale. Ora a sollevare la polemica sono i lavoratori dei supermercati. Alessandro Maria Contucci e Roberto Valenti, sindacalisti della Uiltucs di Roma e Lazio, come riportato da Adnkronos, hanno lamentato svariati problemi della categoria. In particolar modo a destare rabbia sono le due morti che si sono registrate nella capitale in appena 3 giorni. I ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 aprile 2021) La categoria dei lavoratori dei supermercati è in rivolta. Tanti imprenditori, infatti, non rispettano le norme anti-. Supermercati – immagine di repertorio (Getty Images)Nonostante l’arrivo dei vaccini non calano i morti diin Italia. Sono ore febbrili nel nostro Paese dove si sta lavorando incessantemente affinché questa pandemia finalmente cominci a ritirarsi. Intanto varie categorie denunciano problemi e richiedono a gran voce la precedenza in questa campagna vaccinale. Ora a sollevare la polemica sono i lavoratori dei supermercati. Alessandro Maria Contucci e Roberto Valenti, sindacalisti della Uiltucs di Roma e Lazio, come riportato da Adnkronos, hanno lamentato svariati problemi della categoria. In particolar modo a destare rabbia sono le due morti che si sono registrate nella capitale in appena 3 giorni. I ...

Advertising

DebiruS : Io ve lo dico, non siamo in una dittatura sanitaria, siamo in una paraculaggine sanitaria. Mentre negli ospedali ci… - antoniosicilia6 : Prima del covid in Italia lavoravano cinesi ,marocchini ,filippini, nigeriani ,siriani ,ecc mi chiedo ? : tra i tan… - CTumiatti : @colvieux Veramente in quel primo stato non c e stato lock down se non mini lock down mirati (56ml di cittadini) co… - improtaf : RT @SuaPutinita: @AliceIsAway Fammi capire quanto sei ritardata, prima del #covid li compravi i pasticcini? Si? Lavoravano senza mascherina… -