Covid, l’annuncio di Macron ai cittadini francesi: “Coprifuoco dalle 19 in tutto il Paese, negozi chiusi e telelavoro” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Coprifuoco delle 19, i negozi chiusi e il lavoro sistematico a distanza sono tra le nuove restrizioni per combattere il Covid, annunciate dal presidente francese Emmanuel Macron in un discorso televisivo. Le misure, già in vigore in sedici dipartimenti compresa Parigi, si estenderanno in tutta la Francia. I cittadini francesi che vogliono spostarsi in altre regioni potranno farlo durante questo weekend di Pasqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ildelle 19, ie il lavoro sistematico a distanza sono tra le nuove restrizioni per combattere il, annunciate dal presidente francese Emmanuelin un discorso televisivo. Le misure, già in vigore in sedici dipartimenti compresa Parigi, si estenderanno in tutta la Francia. Iche vogliono spostarsi in altre regioni potranno farlo durante questo weekend di Pasqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

