Covid | la mappa europea del rischio | 7 regioni italiane in rosso scuro Male la Francia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Bruxelles - E' sempre pesante la situazione epidemiologica in Europa . Il virus continua a correre, nonostante le misure di contenimento adottate dai vari Paesi. In Italia restano sette lee ...

... la Provincia di Bolzano torna rosso scuro sullaaggiornata del Centro europeo per la ... le altre aree sul territorio nazionale classificate ad alta incidenza di contagio(oltre 500 casi ...Cresce anche il numero delle persone in isolamento contumaciale che ora sono 4.420 (+23), mentre nei 'Hospital' umbri cala a 392 ( - 17) il totale dei pazienti ricoverati e a 57 ( - 3) il ...Campania diventa rossa, mentre è rosso scuro per la provincia di Bolzano. Dopo diverse settimane peggiora la situazione nel Nord Italia secondo il Centro europeo per ...Massima attenzione agli spostamenti e nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti. Sorveglianza su parchi, litorali e arterie stradali ...