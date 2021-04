Covid Italia, Speranza: “Non è vero che siamo messi come un anno fa” (Di giovedì 1 aprile 2021) Sulla situazione della pandemia di coronavirus in Italia, “chi ci racconta che siamo messi come un anno fa dice una cosa clamorosamente non vera”. Lo ha evidenziato il ministero della Salute Roberto Speranza nel suo intervento al summit Coldiretti-Governo: ‘Recovery Food, l’Italia riparte’. “Ieri abbiamo superato le 10mln di somministrazioni – ha aggiunto – c’è una accelerazione in corso e stiamo provando a sviluppare tutte le energie di cui disponiamo sul nostro territorio per rendere più veloce possibile la campagna di vaccinazione che è la vera arma per chiudere questa stagione così complicata”. Secondo il ministro “è vero che i dati non ci possono far stare senza una soglia alta di attenzione, la variante inglese è diventata prevalente a livello ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) Sulla situazione della pandemia di coronavirus in, “chi ci racconta cheunfa dice una cosa clamorosamente non vera”. Lo ha evidenziato il ministero della Salute Robertonel suo intervento al summit Coldiretti-Governo: ‘Recovery Food, l’riparte’. “Ieri abbiamo superato le 10mln di somministrazioni – ha aggiunto – c’è una accelerazione in corso e stiamo provando a sviluppare tutte le energie di cui disponiamo sul nostro territorio per rendere più veloce possibile la campagna di vaccinazione che è la vera arma per chiudere questa stagione così complicata”. Secondo il ministro “èche i dati non ci possono far stare senza una soglia alta di attenzione, la variante inglese è diventata prevalente a livello ...

