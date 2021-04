Covid, Italia rossa o arancione fino al 30 aprile. Negozi, scuola e viaggi: tutte le nuove regole (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo il lockdown per il fine settimana di Pasqua. Per tutto il mese di aprile l’Italia sarà divisa in zona rossa o arancione. Non ci saranno zone gialle né bianche, salvo deroghe locali a seconda dei dati del contagio. Il nuovo decreto legge varato dal Cdm sarà in vigore dal giorno 7. Dal ritorno a scuola in presenza ovunque (fino alla prima media) al divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona rossa, ad eccezione del weekend di Pasqua: ecco tutte le nuove misure. scuola, si riparte (piano) Si tornerà in presenza anche nelle zone rosse fino alla prima media. Nelle regioni arancioni saranno in classe gli alunni fino alla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 1 aprile 2021) Non solo il lockdown per il fine settimana di Pasqua. Per tutto il mese dil’sarà divisa in zona. Non ci saranno zone gialle né bianche, salvo deroghe locali a seconda dei dati del contagio. Il nuovo decreto legge varato dal Cdm sarà in vigore dal giorno 7. Dal ritorno ain presenza ovunque (alla prima media) al divieto di fare visite agli amici nelle regioni in zona, ad eccezione del weekend di Pasqua: eccolemisure., si riparte (piano) Si tornerà in presenza anche nelle zone rossealla prima media. Nelle regioni arancioni saranno in classe gli alunnialla terza media e quelli delle superiori, ma al 50%. ...

