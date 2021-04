Covid Italia, Iss: 1.188 morti under 50, l’1,1% del totale (Di giovedì 1 aprile 2021) Al 30 marzo 2021 sono 1.188 su 106.789 (1,1%) i pazienti deceduti in Italia per Covid 19 di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 282 di questi avevano meno di 40 anni (172 uomini e 110 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di sanità dedicato alle “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 in Italia”, aggiornato al 30 marzo. Di 80 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 164 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 38 non avevano diagnosticate patologie di rilievo, si legge nel report. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Al 30 marzo 2021 sono 1.188 su 106.789 (1,1%) i pazienti deceduti inper19 di età inferiore ai 50 anni. In particolare, 282 di questi avevano meno di 40 anni (172 uomini e 110 donne con età compresa tra 0 e 39 anni). E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’Istituto Superiore di sanità dedicato alle “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 in”, aggiornato al 30 marzo. Di 80 pazienti di età inferiore a 40 anni non sono disponibili informazioni cliniche; degli altri pazienti, 164 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità) e 38 non avevano diagnosticate patologie di rilievo, si legge nel report. L'articolo proviene daSera.

