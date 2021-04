Covid Italia, Fitness Asi: operatori settore alla fame (Di giovedì 1 aprile 2021) “Nella speranza di avere dei ristori decenti abbiamo avuto l’ennesima delusione perché il decreto appena varato ci identifica come l’ultima delle categorie; parliamo infatti di cifre che partono dai 1.000 ai 2.000 euro che non bastano neanche a pagare le bollette e ci ritroviamo completamente chiusi per un altro mese”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/LabItalia, Renzo Seren, responsabile nazionale settore Fitness Asi, Associazione sportiva Italiana, e portavoce di Fit Italy, organismo di 514 centri Fitness. “Dobbiamo tener conto – sottolinea – che anche il centro Fitness chiuso ha dei costi considerevoli. Spese degli affitti, dei mutui, canoni pos, utenze Rai sono tuttora in corso. O rmai siamo di fronte ad una situazione in cui la realtà dei centri Fitness è in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) “Nella speranza di avere dei ristori decenti abbiamo avuto l’ennesima delusione perché il decreto appena varato ci identifica come l’ultima delle categorie; parliamo infatti di cifre che partono dai 1.000 ai 2.000 euro che non bastano neanche a pagare le bollette e ci ritroviamo completamente chiusi per un altro mese”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Lab, Renzo Seren, responsabile nazionaleAsi, Associazione sportivana, e portavoce di Fit Italy, organismo di 514 centri. “Dobbiamo tener conto – sottolinea – che anche il centrochiuso ha dei costi considerevoli. Spese degli affitti, dei mutui, canoni pos, utenze Rai sono tuttora in corso. O rmai siamo di fronte ad una situazione in cui la realtà dei centriè in ...

