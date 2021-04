Covid Italia, Brusaferro: “Teniamo duro e l’estate potrà essere diversa” (Di giovedì 1 aprile 2021) ”Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell’efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi”. Lo afferma Silvio Brusaferro, portavoce del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità in un’intervista a ‘Repubblica’. Per Brusaferro lo scenario verso cui ci avviamo ”ci consente di guardare al futuro con più serenità”, certo ”al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà”. Insomma anche se è difficile dire quando ne saremo fuori, secondo il portavoce del Cts ”per l’estate lo scenario potrebbe essere diverso”. Sul rischio di una campagna vaccinale lenta ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 aprile 2021) ”Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell’efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi”. Lo afferma Silvio, portavoce del Cts e presidente dell’Istituto superiore di sanità in un’intervista a ‘Repubblica’. Perlo scenario verso cui ci avviamo ”ci consente di guardare al futuro con più serenità”, certo ”al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai vaccini ci potremo progressivamente permettere più libertà”. Insomma anche se è difficile dire quando ne saremo fuori, secondo il portavoce del Cts ”perlo scenario potrebbediverso”. Sul rischio di una campagna vaccinale lenta ...

Advertising

riotta : Un anno fa reparti militari russi giravano liberi in Italia sotto la copertura del Covid inclusi mezzi e uomini del… - petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - OfficialASRoma : ?? Dalle 9:30, gli abbonati che hanno fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid tra il 6 e il 20 aprile potr… - enrigoletto : @gius_saffioti @davcarretta Considerando che per persone giovani il rischio di morire di covid è più basso... In It… - Giulia08390249 : RT @ClaudeTadolti: @ppdalmon Sta per succedere qualcosa, a quanto pare (fonti legali) la Procura avrebbe gia interrogato in segreto Conte e… -