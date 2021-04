Covid: inchiesta dati falsificati, oggi gli interrogatori di garanzia (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Si terranno oggi, davanti al gip di Trapani, gli interrogatori di garanzia, dei tre indagati, finiti agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsi sulla pandemia in Sicilia comunicati all'Istituto Superiore di Sanità. Davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia compariranno la dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regiona siciliana, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica dei dati dell'assessorato Emilio Madonia. Due giorni fa l'ormai ex regionale assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza, che è indagato per falso ideologico, si è avvalso della facoltà di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Si terranno, davanti al gip di Trapani, glidi, dei tre indagati, finiti agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'suifalsi sulla pandemia in Sicilia comunicati all'Istituto Superiore di Sanità. Davanti al gip per l'o dicompariranno la dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regiona siciliana, Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e il dipendente di una società che si occupa della gestione informatica deidell'assessorato Emilio Madonia. Due giorni fa l'ormai ex regionale assessore alla Salute della Sicilia Ruggero Razza, che è indagato per falso ideologico, si è avvalso della facoltà di ...

fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - fattoquotidiano : Sicilia, l’inchiesta sui dati Covid falsati e le accuse all’assessore Razza: “Illeciti commessi con l’avallo della… - TV7Benevento : Covid: inchiesta dati falsificati, oggi gli interrogatori di garanzia... - Giornaleditalia : Vaccino Covid, muore dopo AstraZeneca per trombosi: aperta inchiesta -