Covid: inchiesta dati falsificati, due arrestati non rispondono al gip (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Scena muta di due dei tre arrestati nell'ambito dell'inchiesta sui dati falsificati sul Covid in Sicilia. Nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi pomeriggio davanti al gip di Trapani Caterina Brignone, Maria Letizia di Liberti e il nipote Salvatore Cusimano, hanno scelto il silenzio, mentre il terzo arrestati, anche lui come gli altri ai domiciliari, Emilio Madonia, ha parlato seppure solo "nelle linee generali" riservandosi di parlare in seguito. La dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regione siciliana Letizia Di Liberti è difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi e Fabrizio Biondo. "Ha dichiarato - si legge in una nota dei legali - di volere chiedere di essere quanto prima interrogata dai magistrati del Tribunale ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Scena muta di due dei trenell'ambito dell'suisulin Sicilia. Nell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto oggi pomeriggio davanti al gip di Trapani Caterina Brignone, Maria Letizia di Liberti e il nipote Salvatore Cusimano, hanno scelto il silenzio, mentre il terzo, anche lui come gli altri ai domiciliari, Emilio Madonia, ha parlato seppure solo "nelle linee generali" riservandosi di parlare in seguito. La dirigente generale del Dasoe, il Dipartimento per la Sanità della Regione siciliana Letizia Di Liberti è difesa dagli avvocati Paolo Starvaggi e Fabrizio Biondo. "Ha dichiarato - si legge in una nota dei legali - di volere chiedere di essere quanto prima interrogata dai magistrati del Tribunale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il direttore dell'Oms Tedros critica la Cina per la condivisione insufficiente dei dati sul Covid-19 e chiede un'in… - fattoquotidiano : Covid Sicilia, il delfino di Musumeci che spingeva per l’accordo con la Lega di Salvini: ecco chi è Razza, l’assess… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Oms critica la Cina e chiede un'altra inchiesta sull'ipotesi di fuga del virus dal laboratorio #covid… - TV7Benevento : Covid: inchiesta dati falsificati, due arrestati non rispondono al gip... - Lasiciliaweb : Inchiesta falsi dati Covid, i tre arrestati non rispondono al gip Interrogatori a Trapani: la dirigente Letizia Di… -