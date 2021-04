**Covid: in Lombardia da 15 aprile prenotazioni per 70-74 anni, dal 22 fascia 60-69 anni** (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - In Lombardia la categoria 70-74 anni, che conta circa 546mila persone, potrà iniziare a prenotarsi sul portale di Poste dal 15 aprile e nella migliore delle ipotesi iniziare a essere vaccinata dal 27 aprile e finire l'8 maggio. E' quanto prevede il piano della Regione per la campagna vaccinale. I 60-69enni, che sono 1,18 milioni potrebbero iniziare a prenotarsi dal 22 aprile: i vaccini potrebbero essere somministrati dal 9 maggio con chiusura della fase, nella migliore delle ipotesi, il 18 maggio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Inla categoria 70-74, che conta circa 546mila persone, potrà iniziare a prenotarsi sul portale di Poste dal 15e nella migliore delle ipotesi iniziare a essere vaccinata dal 27e finire l'8 maggio. E' quanto prevede il piano della Regione per la campagna vaccinale. I 60-69enni, che sono 1,18 milioni potrebbero iniziare a prenotarsi dal 22: i vaccini potrebbero essere somministrati dal 9 maggio con chiusura della fase, nella migliore delle ipotesi, il 18 maggio.

