Covid in Italia e Lombardia | il bollettino di oggi primo aprile

(Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre il Piemonte registra per la prima volta da cinque settimane un calo dei nuovi positivi e la Puglia invece un boom di contagi (Michele Emiliano ha fatto un appello ai pugliesi: "Non uscite") , ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova i nazionali azzurri in vista della partita di sabato contro lo Spezia. Dopo le positività emerse all'interno del gruppo dell', Immobile, Lazzari e Acerbi oggi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre, ma solamente gli ultimi due si sono allenati nel pomeriggio a Formello. L'attaccante ...Il mercato dunque fa fatica a recuperare i volumi registrati nella fase antecedente alla crisi indotta dal- 19 anche se ingli incentivi introdotti a partire dalla seconda metà dell'...Sono 23.649 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (contro i 22.673 di ieri, dato rivisto da 23.904), secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 501 le vittime in ...In Italia, entro giugno, sarà vaccinato il 57,14% della popolazione totale, secondo le stime circolate alla riunione degli ambasciatori Ue sulla base degli ordini sicuri di dosi. I Paesi che avranno v ...