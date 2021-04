Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di giovedì 1 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 1 aprile, che sale di 23.649 casi e 501 morti. Coronavirus, bilancio del 1 aprile: 23.904 nuovi casi e 501 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 1 aprile, che sale di 23.649 casi e 501 morti. Coronavirus, bilancio del 1 aprile: 23.904 nuovi casi e 501 morti in più su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - fattoquotidiano : Nuovo decreto Covid: niente zone gialle fino al 30 aprile, prevista possibile deroga. Il vaccino sarà obbligatorio… - rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - LaCnews24 : Covid Corigliano Rossano, nuovo decesso oggi all'Annunziata di Cosenza #calabrianotizie #newscalabria - citynowit : Prima di Pasqua la #Calabria riceverà un nuovo carico di vaccini -