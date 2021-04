Covid, il monito di Sebastiani: “Con la riapertura delle scuole correremo seri rischi che si ripeta la situazione di gennaio, con un nuovo aumento della diffusione del virus” (Di giovedì 1 aprile 2021) Il picco della curva dei decessi in Italia è atteso per il fine settimana di Pasqua e i dati indicano che il nostro Paese si trova in una situazione complessiva molto diversa da quella della Francia, dove la curva dei decessi continua a salire. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) Il piccocurva dei decessi in Italia è atteso per il fine settimana di Pasqua e i dati indicano che il nostro Paese si trova in unacomplessiva molto diversa da quellaFrancia, dove la curva dei decessi continua a salire. L'articolo .

Advertising

alcinx : RT @Open_gol: I dati di oggi in Veneto. Con un monito del governatore - Open_gol : I dati di oggi in Veneto. Con un monito del governatore - CorriereQ : Covid: ressa parchi Gb, monito ministro a non rovinare tutto - KinmenQuemoy : #Covid: ressa parchi #Gb, monito ministro a non rovinare tutto - GiaPettinelli : Covid: ressa parchi Gb, monito ministro a non rovinare tutto -