Covid, il caso San Patrignano: 450 positivi, nessuno grave (Di giovedì 1 aprile 2021) “In questo periodo da noi entra una media di sette persone alla volta, tutti isolati in una stanza con una persona che li assiste per poi essere sottoporsi a tampone ed entrare in comunità. Ad oggi e da dicembre scorso non abbiamo registrato nemmeno un positivo al Coronavirus. All’interno di San Patrignano quest’anno è stato un anno stranissimo, fatto di fasi diverse: il primo periodo, iniziato a marzo scorso, i ragazzi lo hanno sofferto per la paura legata alla poca conoscenza del virus. Hanno subito l’impossibilità di ricevere visite o andare, come previsto in una seconda parte del percorso, qualche volta a casa. Hanno subito molto la sospensione delle scuole e dei corsi di formazione. Tutto è stato fermo, cristallizzato”. Il dottor Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San Patrignano, spiega all’Adnkronos l’andamento del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) “In questo periodo da noi entra una media di sette persone alla volta, tutti isolati in una stanza con una persona che li assiste per poi essere sottoporsi a tampone ed entrare in comunità. Ad oggi e da dicembre scorso non abbiamo registrato nemmeno un positivo al Coronavirus. All’interno di Sanquest’anno è stato un anno stranissimo, fatto di fasi diverse: il primo periodo, iniziato a marzo scorso, i ragazzi lo hanno sofferto per la paura legata alla poca conoscenza del virus. Hanno subito l’impossibilità di ricevere visite o andare, come previsto in una seconda parte del percorso, qualche volta a casa. Hanno subito molto la sospensione delle scuole e dei corsi di formazione. Tutto è stato fermo, cristallizzato”. Il dottor Antonio Boschini, responsabile sanitario terapeutico di San, spiega all’Adnkronos l’andamento del ...

Advertising

fanpage : Caso dati Covid in Sicilia. Emergono nuove intercettazioni. - SassuoloUS : Il Sassuolo Calcio comunica che è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19. Il comunicato ufficiale è su - Open_gol : Sarà possibile allontanare i sanitari che non vogliono vaccinarsi. La sanzione potrà essere revocata nel caso in cu… - massimo_cicos : Ah fusani non c'è nessun art.della costituzione che ti obbliga a vaccinarsi e oltretutto non c'è nessun art.che dic… - basketinside360 : A1 - Un caso di Covid-19 per San Martino di Lupari, salta la gara con Empoli - -