Covid, il caso a Napoli: “Mia figlia convocata per il vaccino ma andata via senza dose” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Fila ordinata e non lunga, navette per chi vuole essere portato alla Fagianeria o passeggiata nel viale tra gli alberi, sette box con Atrazeneca e Pfizer per i caregiver, alcuni anche molto giovani. E’ partita così la vaccinazione alla Fagianeria di Capodimonte, il quarto hub vaccinale dell’Asl Napoli 1 in attesa che apra Capodichino, che sarà con diviso con le altre due asl partenopee. Tra i primi vaccinati tanti giovani, come Domenico, matricola universitaria, assistente di sua nonna, un’ultraottantenne già vaccinata. “Spero che tutti compiano il dovere civico di vaccinarsi per uscire quanto prima dall’epidemia dopo un anno brutto, soprattutto a livello psicologico. Tutti – dice Domenico dopo il vaccino all’agenzia ‘Dire’ – vogliamo tornare a vivere normalmente”. Ma c’è anche chi ha lamentato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Fila ordinata e non lunga, navette per chi vuole essere portato alla Fagianeria o passeggiata nel viale tra gli alberi, sette box con Atrazeneca e Pfizer per i caregiver, alcuni anche molto giovani. E’ partita così la vaccinazione alla Fagianeria di Capodimonte, il quarto hub vaccinale dell’Asl1 in attesa che apra Capodichino, che sarà con diviso con le altre due asl partenopee. Tra i primi vaccinati tanti giovani, come Domenico, matricola universitaria, assistente di sua nonna, un’ultraottantenne già vaccinata. “Spero che tutti compiano il dovere civico di vaccinarsi per uscire quanto prima dall’epidemia dopo un anno brutto, soprattutto a livello psicologico. Tutti – dice Domenico dopo ilall’agenzia ‘Dire’ – vogliamo tornare a vivere normalmente”. Ma c’è anche chi ha lamentato ...

Advertising

fanpage : Caso dati Covid in Sicilia. Emergono nuove intercettazioni. - Open_gol : Sarà possibile allontanare i sanitari che non vogliono vaccinarsi. La sanzione potrà essere revocata nel caso in cu… - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - thinkfree_carlo : RT @lucianocapone: Una forte presa di posizione di Riccardo Pacifici sul caso del libro dei negazionisti Bacco e Giorgianni con prefazione… - GDS_it : Dati #Covid, il caso Sicilia sbarca a Roma. M5s e Pd: 'Speranza riferisca in Parlamento e nomini un commissario'… -