COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.009 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 88 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 8, residenti nel comune di Atripalda; – 6, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 8, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 6, residenti nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Moschiano; – 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 3, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.009 tamponi effettuati sono risultate positive al88 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 8, residenti nel comune di Atripalda; – 6, residenti nel comune di Avella; – 11, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Lauro; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 8, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 6, residenti nel comune di Montoro; – 4, residenti nel comune di Moschiano; – 4, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale; – 3, ...

Advertising

ildenaro_it : Sono 55 i nuovi #decessi inseriti nel #bollettino odierno dell’#Unità di #crisi della @Reg_Campania , 36 dei quali… - fisco24_info : Covid Piemonte, oggi 2.584 contagi: bollettino 1 aprile: I dati e le news della regione, attualmente in zona rossa:… - fisco24_info : Covid Campania, 2.258 contagi e 55 morti: bollettino 1 aprile: I dati della regione - anteprima24 : ** #Covid, in aumento casi positivi in #Campania. Comunicate altre 55 vittime ** - anteprima24 : ** #Covid, il bollettino dell'Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in #Irpinia ** -