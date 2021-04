Covid, Giani: 1.631 nuovi contagi, tasso positivi al 5,66% (Di giovedì 1 aprile 2021) I nuovi casi registrati in Toscana, oggi 1 aprile 2021, sono 1.631 su 28.836 test di cui 17.109 tamponi molecolari e 11.727 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,66% (14,7% sulle prime diagnosi). Lo annuncia su Twitter il presidente della Toscana, Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 1 aprile 2021) Icasi registrati in Toscana, oggi 1 aprile 2021, sono 1.631 su 28.836 test di cui 17.109 tamponi molecolari e 11.727 test rapidi. Ildeiè 5,66% (14,7% sulle prime diagnosi). Lo annuncia su Twitter il presidente della Toscana, EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

