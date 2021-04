**Covid: Francia, 308 morti e oltre 50mila nuovi casi in 24 ore** (Di giovedì 1 aprile 2021) Parigi, 1 apr. (Adnkronos) – Sono 50.659 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie francesi, precisando che si contano anche 308 decessi in più rispetto a ieri. Il Paese, sottolineano i media locali, è nel pieno di una nuova ondata di coronavirus e ieri il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nuove restrizioni e la chiusura delle scuole per tre settimane. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Parigi, 1 apr. (Adnkronos) – Sono 50.659 idi Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie francesi, precisando che si contano anche 308 decessi in più rispetto a ieri. Il Paese, sottolineano i media locali, è nel pieno di una nuova ondata di coronavirus e ieri il presidente Emmanuel Macron ha annunciato nuove restrizioni e la chiusura delle scuole per tre settimane. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

