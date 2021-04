**Covid: Fontana, 'per Lombardia portale Poste pronto e operativo da domani'** (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Il portale di Poste sarà pronto e operativo dal 2 aprile, domani, è una notizia positiva". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. Da domani, quindi, si potranno fare le prenotazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Ildisaràdal 2 aprile,, è una notizia positiva". Lo ha annunciato il presidente della Regione, Attilio, in conferenza stampa. Da, quindi, si potranno fare le prenotazioni.

