**Covid: Fontana, 'per Lombardia portale Poste pronto e operativo da domani'** (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 1 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Salvini: “Chiusure per tutto aprile? La bozza del decreto Covid non ci soddisfa, così è scelta politica e non scien… - SkyTG24 : Covid, Fontana: 'Da un anno fake news su Lombardia, inaccettabile' - finasanchezcas : RT @Umberto_Ecco: Spiace che gli amici del Brasile attraversino la peggior crisi mondiale di covid per colpa di un cialtrone che la maggior… - MarisciaFox : RT @Umberto_Ecco: Spiace che gli amici del Brasile attraversino la peggior crisi mondiale di covid per colpa di un cialtrone che la maggior… - pantycat : RT @Umberto_Ecco: Spiace che gli amici del Brasile attraversino la peggior crisi mondiale di covid per colpa di un cialtrone che la maggior… -