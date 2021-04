Covid: Figliuolo, in tre giorni 2,8 milioni di vaccini (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra "oggi e domani arriveranno oltre 1,3 milioni di dosi di Astrazeneca". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra "oggi e domani arriveranno oltre 1,3di dosi di Astrazeneca". Lo ha detto il Commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliolo a Cagliari per un sopralluogo nei due hub di vaccinazione, ...

