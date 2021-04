Covid: Dybala 'ero a cena ma ho sbagliato, chiedo scusa' (Di giovedì 1 aprile 2021) "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di Dybala. L'argentino,... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) "So che in un momento così difficile nel mondo per ilsarebbe stato meglio non sbagliare, ma hoa rimanere afuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di. L'argentino,...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Dybala Covid: Dybala 'ero a cena ma ho sbagliato, chiedo scusa' "So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid sarebbe stato meglio non sbagliare, ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori": attraverso Instagram, arrivano le scuse di Dybala. L'argentino, però, ha voluto precisare che "non era una festa, ma ...

Zanotti: "Festa a casa di McKennie? Vi dico tutto". ... ma fuori dalle norme anti - covid. C'erano una ventina di persone tra cui McKennie Arthur e Dybala. Calciatori poco controllati? È un problema che hanno tutti. Gestire una situazione di questo tipo ...

Covid: Dybala "ero a cena ma ho sbagliato, chiedo scusa" - Calcio ANSA Nuova Europa Festa in casa McKennie, multati giocatori della Juventus, anche Dybala Ieri sera, mercoledì 31 marzo, i carabinieri sono intervenuti a casa di Weston McKennie, giocatore della Juventus, dove c'era una festa.

Dybala sui social: "Ho sbagliato e mi scuso" Paulo Dybala, dopo essere stato multato per una festa in casa del compagno di squadra Arthur, insieme a McKennie, ha chiesto scusa su Instagram. “So che in un momento così difficile nel mondo per il ...

