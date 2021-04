Covid, De Luca: In Campania 30 enni in terapia intensiva. Immunizzare le isole, Grecia e Spagna ci rubano turisti (Di giovedì 1 aprile 2021) “C’è una sottovalutazione della pericolosità del problema. In Campania abbiamo in terapia intensiva ormai ragazzi di 30 e 25 anni, sono delle tragedie inimmaginabili. Dobbiamo stare attenti e poi mi auguro che in questo Paese ci siano davvero controlli seri”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oggi in visita a Qualiano (Napoli). “Oggi – ha aggiunto – siamo in zona rossa, ma voi avete l’impressione che siamo in zona rossa? Trovate qualche pattuglia per strada a controllare chi va in giro senza mascherina? Pensate di poter contrastare il Covid avendo un paese abbandonato? Non è che dobbiamo militarizzare l’Italia, ma avere delle pattuglie che stanno sui lungomari perlomeno a multare chi non porta la mascherina mi pare il minimo. Visto che questo non ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) “C’è una sottovalutazione della pericolosità del problema. Inabbiamo inormai ragazzi di 30 e 25 anni, sono delle tragedie inimmaginabili. Dobbiamo stare attenti e poi mi auguro che in questo Paese ci siano davvero controlli seri”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo De, oggi in visita a Qualiano (Napoli). “Oggi – ha aggiunto – siamo in zona rossa, ma voi avete l’impressione che siamo in zona rossa? Trovate qualche pattuglia per strada a controllare chi va in giro senza mascherina? Pensate di poter contrastare ilavendo un paese abbandonato? Non è che dobbiamo militarizzare l’Italia, ma avere delle pattuglie che stanno sui lungomari perlomeno a multare chi non porta la mascherina mi pare il minimo. Visto che questo non ...

