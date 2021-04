Covid, D’Amato: “Nel Lazio per ferragosto tutti vaccinati, è un obiettivo credibile” (Di giovedì 1 aprile 2021) “Il mio sogno? Vaccinare tutta la popoLazione del Lazio entro ferragosto”: ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato. https://www.tpi.it/app/uploads/2021/04/EXP UGDP 01042021 DAMATO.mp4 Entro ferragosto crede si potrà vaccinare proprio tutta la popoLazione della sua regione? “tutti tranne la fascia 0-16 anni che non sono sottoposti a vaccinazione”. Poi c’è una percentuale di persone che non si vaccinano. “Finora però la percentuale è molto alta, circa l’80 per cento”. Quindi lei dice che i vaccinati entro ferragosto potranno esser l’80 per cento degli abitanti del Lazio. “Si, è credibile”. E sulla Lombardia il ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) “Il mio sogno? Vaccinare tutta la popone delentro”: ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’assessore alla Sanità della RegioneAlessio. https://www.tpi.it/app/uploads/2021/04/EXP UGDP 01042021 DAMATO.mp4 Entrocrede si potrà vaccinare proprio tutta la popone della sua regione? “tranne la fascia 0-16 anni che non sono sottoposti a vaccinazione”. Poi c’è una percentuale di persone che non si vaccinano. “Finora però la percentuale è molto alta, circa l’80 per cento”. Quindi lei dice che ientropotranno esser l’80 per cento degli abitanti del. “Si, è”. E sulla Lombardia il ...

Affaritaliani : Coronavirus, D'Amato fa lo spiritoso 'Se serve vado ad aiutare in Lombardia' - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Covid Lazio, D’Amato: “Se entro 24 ore non arrivano dosi, sospendiamo vaccinazioni” - Rivalevante : Vaccini Covid, D’Amato: “Se non arrivano entro 24 ore, sospendiamo” - inews__24 : ?? Vaccino #COVID19, l'assessore del #Lazio D'Amato lancia l'allarme #1aprile - crazybalzano : @laGigogin Il Lazio i vaccini li ha. L’assessore D’Amato e Zingaretti si preoccupassero di una curva di contagi che… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid D’Amato Astrazeneca, prof 61enne di Bologna muore 10 giorni dopo il vaccino. La Procura apre un fascicolo Il Mattino