Covid | Buffagni | ' Salvini sposa rigore e smentisce se stesso | ennesima giravolta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) - "Assistiamo ogni giorno a un costante riposizionamento di Matteo. Quasi ogni sua affermazione con Mario Draghi a Palazzo Chigi e la Lega al governole sue esternazioni fatte quando il presidente del Consiglio era Conte. Uno dei suoi cavalli di battaglia, 'le riaperture in sicurezza', adesso sono diventate 'le riaperture solo se lo consentono i dati'". Così su Facebook Stefano, del M5S. "Dopo aver passato molti mesi ad attaccare il precedente governo e ad accusarlo di voler tenere rinchiusi gli italiani, adessosi adegua alla linea dele non si lancia più in facili promesse per accontentare qualcuno ignorando i numeri della pandemia. Era troppo facile dare a Conte la colpa di tutto. Ora, con la Lega al governo, di colpo sono finiti ...