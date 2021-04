Covid, Brusaferro: “Con rispetto regole e vaccini in estate scenario diverso” (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell’efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi”. È quanto ha affermato il portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Veniamo tutti da oltre un anno di pressione, sforzo e sofferenza. È stato ed è un passaggio molto difficile per il nostro Paese e per il mondo. Ma lo scenario verso il quale ci stiamo avviando con decisione – ha sottolineato Brusaferro – ci consente di guardare al futuro con più serenità. Certo al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Stiamo assistendo a una decrescita della circolazione, anche se purtroppo è lenta. È la conferma dell’efficacia delle misure adottate fin qui. Dobbiamo continuare a seguirle, e tanto più siamo attenti nel farlo tanto più aumenterà la riduzione dei casi”. È quanto ha affermato il portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, in un’intervista al quotidiano La Repubblica. “Veniamo tutti da oltre un anno di pressione, sforzo e sofferenza. È stato ed è un passaggio molto difficile per il nostro Paese e per il mondo. Ma loverso il quale ci stiamo avviando con decisione – ha sottolineato– ci consente di guardare al futuro con più serenità. Certo al momento sappiamo che il virus continuerà a circolare ma sappiamo anche che grazie ai ...

