Covid Brasile | nuovo record di morti | quasi 4mila morti in un giorno

nuovo record di vittime da coronavirus in Brasile, dove le autorità sanitarie hanno registrato 3.869 morti nell'arco di 24 ore, infrangendo il triste primato di 3.780 vittime registrato il giorno precedente. Una settimana fa, il Paese aveva superato la soglia dei 3mila morti al giorno dovuti al Covid-19. Il bilancio totale delle vittime accertate dall'inizio della pandemia è ora di 321.515 morti, con oltre 12,7 milioni di casi di contagio. Solo gli Stati Uniti hanno un bilancio peggiore. In molte aree del Paese il sistema sanitario è al collasso, incapace di fare fronte all'ondata di contagi, per la scarsità di farmaci e attrezzature.

