Covid | bollettino | 2 258 positivi 734 sintomatici | 55 morti e 2 571 guariti

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sono 2.258 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 19.536 tamponi molecolari. Isono 734. Ieri in Campania sono stati eseguiti anche 4.199 tamponi antigenici. Sono 55 i nuovi decessi inseriti nelodierno dell’Unità di crisi della Regione Campania, 36 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 19 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia sale a 5.418. I nuovisono 2.571, il totale deiè 241.380. In Campania sono 160 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.586 quelli ricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.