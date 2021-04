Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - La European Athletics ha annunciato che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest'anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi Europei, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal. “Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter offrire un Campionato Under 18 nel 2021 – le parole del Presidente di European Athletics, Dobromir Karamarinov - ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - La European Athletics ha annunciato che i Campionati18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest'anno a, sono stati definitivamente. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal. “Siamo ovviamente molto dispiaciuti di non poter offrire un Campionato18 nel 2021 – le parole del Presidente di European Athletics, Dobromir Karamarinov - ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Atletica Cancellati gli Europei Under 18 di Rieti ... è ovviamente legata al protrarsi della pandemia da Covid - 19 in tutto il Mondo, con tassi di ... la Federazione Italiana e il Comune di Rieti l'annullamento dei Campionati europei U18 di atletica ...

Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti Metro Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi ...

Covid, cancellati i campionati europei under 18 di Rieti che il comitato Rieti 2020 ha proposto l’annullamento dei campionati europei under 18 di atletica leggera”. “Non possono farsi sconti alla pandemia, né abbassare la guardia nell’azione di protezione ...

