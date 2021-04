Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – La European Athletics ha annunciato che i Campionati Europei Under 18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a Rieti, sono stati definitivamente cancellati. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da Covid-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi Europei, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di Rieti, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – La European Athletics ha annunciato che i Campionati18, in programma dal 26 al 29 agosto di quest’anno a, sono stati definitivamente. La decisione, successiva al rinvio di dodici mesi già intervenuto lo scorso anno, è legata al protrarsi della pandemia da-19 in tutto il Mondo, con tassi di infezione ancora alti in molti Paesi, e alle inevitabili difficoltà logistiche conseguenti. Il provvedimento è stato adottato in accordo tra European Athletics, il Comune di, il Comitato organizzatore locale (Col), e la Fidal. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Covid: Atletica, cancellati gli Europei Under 18 di Rieti (2) (Adnkronos) - “La Città di Rieti è profondamente dispiaciuta di non poter ospitare i Campionati europei Under 18 – le parole del sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti - Per la nostra città è un duro col ...

